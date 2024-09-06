الاحتلال ينسحب من جنين بعد 10 أيام من اجتياحها

وطنا اليوم:انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية بعد اجتياح استمر لعشرة أيام أسفر عن استشهاد 22 فلسطينيا بالمخيم.

وشنت قوات الاحتلال هجوما مركزا أمس الخميس على أنحاء متفرقة من جنين، وحاصرت مؤسسات محلية من بينها بلدية جنين والدفاع المدني وشركة الكهرباء، وطالبت سكان مبان سكنية بالإخلاء، كما فجرت أحد المنازل القريبة من مسجد الأنصار في مخيم المدينة.

وقال شهود عيان إن جرافات عسكرية إسرائيلية دمرت شوارع رئيسية ونبشت شبكات المياه والصرف الصحي، واقتلعت أعمدة كهرباء وهدمت منازل ودمرت مركبات عديدة.

وكانت قوات الاحتلال بدأت قبل 9 أيام عملية واسعة شمال الضفة بذريعة تفكيك خلايا للمقاومة، ومنذ ذلك الوقت يتصدى لها مقاومون بالعبوات الناسفة والرصاص وأوقعوا عددا من جنودها قتلى وجرحى.