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بلدية إربد: مليون وثلاثة وتسعين ألف دينار لأعمال تعبيد جديدة

منذ ساعة واحدة
بلدية إربد: مليون وثلاثة وتسعين ألف دينار لأعمال تعبيد جديدة

وطنا اليوم:أعلنت بلدية إربد الكبرى إحالة عطاء جديد لتعبيد الطرق في مختلف مناطق المدينة، بقيمة مليون وثلاثة وتسعين ألف دينار.
وقالت مديرة مديرية العطاءات والتحققات في البلدية المهندسة إيناس حداد، إن البلدية استكملت جميع الإجراءات الخاصة بالعطاء وانتهت من إحالته حسب الأصول، مبينة أنه تم تحديد مدة العمل به بـ 175 يوما من تاريخ منح المقاول أمر المباشرة بالعمل.
وأكدت حداد، أنه تم تسليم جميع المستندات المتعلقة بالعطاء لدائرة المشاريع الهندسية بهدف البدء بالعمل خلال الأيام المقبلة، ضمن أولوياتها وخططها المعدة مسبقا.
وأضافت، أن تنفيذ هذا العطاء سيكون له أثر في تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوسيع رقعة مساحة الطرق المعبدة والتي تجرى عليها عمليات الصيانة أو إعادة الإنشاء وفق ما يقرر المهندسين المختصين.


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