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لقاء النشامى أمام فلسطين بلا التعمري

6 سبتمبر 2024
لقاء النشامى أمام فلسطين بلا التعمري

وطنا اليوم_سيغيب اللاعب موسى التعمري عن لقاء المنتخب أمام فلسطين بعد أن أظهرت نتائج الفحوصات الطبية تعرضه إلى التواء بالكاحل من الدرجة الثانية، أثر إصابته في مواجهة الكويت. ومن المنتظر أن يغادر وفد المنتخب فجر اليوم الجمعة إلى ماليزيا، حيث يلتقي مع نظيره الفلسطيني عند الخامسة -بتوقيت الأردن- عصر الثلاثاء 10 أيلول، على ستاد كلفا في كوالالمبور، ضمن الجولة الثانية من الدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2026. ويحتجب اللاعب موسى التعمري عن مرافقة النشامى إلى ماليزيا، بعد أن أظهرت نتائج الفحوصات الطبية تعرضه إلى التواء بالكاحل من الدرجة الثانية، أثر إصابته في مواجهة اليوم.


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