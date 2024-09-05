جامعة الدول العربية تدعو إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام

وطنا اليوم_أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ، أن تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة العربية يتطلب نقلة نوعية في التعامل مع بؤر الأزمات وانعدام الاستقرار كأولوية ملحة.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة الرابعة عشرة بعد المائة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية.

ودعا أبو الغيط، إلى أن تكثيف وتسريع وتيرة جهود التكامل الاقتصادي العربي يتواكب مع مستوى التحديات الراهنة، كما يحتاج إلى تفعيل الآليات العربية القائمة في مختلف المجالات للاستفادة منها، بما في ذلك تطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى بعض معوقات التنمية المستدامة، منها التراجع البيئي والتغير المناخي الذي يضع علامة استفهام كبرى على مفهوم النمو المستدام والصراعات المستفحلة والأوضاع غير المستقرة التي تؤثر على صورة المنطقة وجاذبيتها كمقصد للاستثمار.