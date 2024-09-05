بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

طقس لطيف ويميل تدريجياً للبرودة

6 سبتمبر 2024
طقس لطيف ويميل تدريجياً للبرودة

وطنا اليوم_تعيش المملكة منذ عدة أيام أجواء لطيفة للغاية خلال ساعات الليل تميل للبرودة في أوقات متأخرة وخلال ساعات الفجر، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون 20 مئوية في مناطق واسعة، ولا سيما المرتفعات الجبلية العالية والسهول الشرقية، وقال المختصون الجويون في مركز طقس العرب الإقليمي إن المملكة ستعيش ليلة مائلة للبرودة جديدة (ليل الخميس/الجمعة).

 

وتُبين الخرائط المختصة أن الأجواء ستكون لطيفة وتميل للبرودة تدريجياً في مختلف مناطق المملكة خلال ساعات الصباح الباكر، خاصة فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية، تحديداً الجنوبية منها، بالإضافة إلى مناطق السهول الشرقية، مع حدوث ارتفاع على نسب الرطوبة السطحية وظهور السُحب المنخفضة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:35

حظر تجوال وتحذير للسكان في ولاية أميركية بسبب فيروس قاتل

10:27

الأمم المتحدة تدعو إلى نشر قوة محايدة في السودان لحماية المدنيين

10:12

الصين تسجل أعلى درجات حرارة في آب منذ 1961

10:05

والدة العين جمال الصرايرة في ذمة الله

09:50

قصف إسرائيلي يستهدف محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة

09:45

تحويل العنب إلى الخبيصة .. خروج من مأزق تدني أسعاره في جرش

09:35

القسام تبث تسجيلا لأسير أميركي ناشد بايدن قبل مقتله

09:29

التغيرات المناخية تؤخر الموسم الزراعي بوادي الأردن

09:25

الاحتلال ينسحب من جنين بعد 10 أيام من اجتياحها

09:19

بلدية إربد: مليون وثلاثة وتسعين ألف دينار لأعمال تعبيد جديدة

04:32

أونروا: الأسبوع الماضي الأكثر دموية لفلسطينيي الضفة منذ تشرين الثاني 2023

03:31

الضفة .. ظلام دامس بأحياء في جنين جراء عمليات جيش الاحتلال

وفيات
والدة العين جمال الصرايرة في ذمة اللهوفيات الخميس 5-9-2024وفيات الأربعاء 4-9-2024وفيات الأحد 1-9-2024الدكتور صلاح السلمان في ذمة الله