طقس لطيف ويميل تدريجياً للبرودة

وطنا اليوم_تعيش المملكة منذ عدة أيام أجواء لطيفة للغاية خلال ساعات الليل تميل للبرودة في أوقات متأخرة وخلال ساعات الفجر، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون 20 مئوية في مناطق واسعة، ولا سيما المرتفعات الجبلية العالية والسهول الشرقية، وقال المختصون الجويون في مركز طقس العرب الإقليمي إن المملكة ستعيش ليلة مائلة للبرودة جديدة (ليل الخميس/الجمعة).

وتُبين الخرائط المختصة أن الأجواء ستكون لطيفة وتميل للبرودة تدريجياً في مختلف مناطق المملكة خلال ساعات الصباح الباكر، خاصة فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية، تحديداً الجنوبية منها، بالإضافة إلى مناطق السهول الشرقية، مع حدوث ارتفاع على نسب الرطوبة السطحية وظهور السُحب المنخفضة.