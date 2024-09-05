طلال الماضي يقود عطوة عشائرية بمقتل الوكيل ابو عسكر

وطنا اليوم:تم مساء اليوم الخميس وعلى اثر حادثة قتل المرحوم الوكيل ابو عسكر النعيمات دهسا من قبل احمد خطاطبة ويراففه المتهم بالاشتراك سليمان الكفريني توجهت جاهة برئاسة العين الشيخ طلال صيتان الماضي الى مضارب عشيرة النعيم وعشيرة العلاونة في لواء الطيبة.

وكان في استقبالهم ابناء عشائر لواء الطيبة وبعد التداول في العطوة العشائرية تكرم ذوو المرحوم باعطاء عطوة عشائرية بالشروط التالية:

1 – مدة العطوة 6 اشهر من تاريخه

2 – المطالبة باعدام المتهمين بقتل المرحوم

3 – تطبيق وثيقة الجلوة العشائرية الصادرة من قبل وزارة الداخلية بحق المتهمين

4 – عدم توكيل محام للمتهمين الاثنين المشتركين بالجرم

وانتدب الشيخ عبدالله النعيمي كفيلا للدفى، والشيخ طلال الماضي كفيلا للوفى على شروط العطوة العشائرية.

ووقع الطرفان على صك العطوة العشائرية