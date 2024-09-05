أنا عائد إلى البيت.. فيديو مؤثر من القسام لذوي الأسرى الإسرائيليين

وطنا اليوم:بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطع فيديو جديد تحت عنوان “أنا عائد إلى البيت”، يتضمن رسائل من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

يبدأ الفيديو بمشاهد لعودة جثامين أسرى إسرائيليين قتلوا في غارات شنها الاحتلال على قطاع غزة، مع لقطات لعائلاتهم وهم يستقبلون بالبكاء والنحيب جثامين ذويهم الذين قتلوا أثناء أسرهم في القطاع.

وتضمن الفيديو رسائل وجهها الأسرى الستة -الذين قتلوا مؤخرا في أحد الأنفاق- لعائلاتهم والحكومة والإسرائيليين عموما، حيث قال أحدهم: “بلدي إسرائيل تحاول قصفنا دون توقف”، في إشارة إلى الغارات الإسرائيلية المستمرة على القطاع. وأضاف آخر: “أعيدونا إلى البيوت دون أن تسقط شعرة من رؤوسنا إن كنتم تستطيعون”، منتقدا فشل المحاولات الإسرائيلية لإطلاق سراحهم.

وبرزت في الفيديو رسالة إحدى الأسيرات الموجهة مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث ذكّرته بصفقة الجندي جلعاد شاليط التي تم فيها تحرير 1000 أسير فلسطيني، وتساءلت: “الآن المقاومة تطلب أقل من الربع على كل شخص منا، أنا غير قادرة على الفهم، هل أنا أساوي أقل؟”.

وعبّرت أسيرة أخرى عن خوفها من القصف الإسرائيلي المستمر، متسائلة عما إذا كانت ستخرج حية من هذا الوضع، في حين أكد أسير آخر: “نحن فقط نريد العودة إلى البيت”.

الوقت ينفد

وختم الفيديو بمقطع لنتنياهو يقول فيه: “منذ بداية الحرب نحن نعمل بلا كلل لإعادتهم إلى البيت، إعادتهم كلهم، عندما أقول كلهم يعني كلهم”.

وانتهى الفيديو بوسم “الوقت ينفد” مكتوبا باللغات الثلاث: الإنجليزية والعبرية والعربية.

وكانت القسام قد عمدت خلال الأيام الماضية لبث مقاطع فيديو للأسرى الستة الذين قتلوا مؤخرا بأحد الأنفاق في قطاع غزة.