أبو الراغب: 105 ملايين دولار عقود بيع جودبي في معرض سوفكس

وطنا اليوم:اختتم المركز الأردني للتصميم والتطوير “جودبي” اليوم الخميس، مشاركته في معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة “سوفكس 2024″، حيث شارك المركز بالعديد من المنظومات والحلول الدفاعية والتكنولوجية.

وقال المتحدث الرسمي باسم المركز، رئيس دائرة المبيعات واستراتيجية الأعمال المهندس راتب أبو الراغب، إن المركز والشركات التابعة له وقعت وفعلت عددا من اتفاقيات التعاون وعقود البيع خلال معرض سوفكس.

وأشار إلى إبرام وتفعيل عقود بيع لمنظومات دفاعية وحلول أمنية من إنتاج المركز والشركات التابعة له، ووحدات الأعمال مع العديد من الجهات المحلية والعالمية بقيمة تصل لحوالي 105 ملايين دولار، حيث تضمنت العقود تزويد تلك الجهات بالانظمة الأرضية المصفحة و “المدرعة والتكتيكية” وآليات أمن داخلي وسيارات إسعاف، إضافة إلى المعدات والتجهيزات المساندة لهذه الأنظمة، كما شملت العقود أنظمة أمن الحدود والكاميرات الحرارية ومضادات الطائرات المسيرة وأنظمة التشويش بأنواعها المختلفة.

كما تضمنت العقود توريد وتجهيز عدد من الجهات بمهمات ومعدات الحماية الشخصية (الخوذ والستر الواقية من الرصاص وصفائح الحماية) والأسلحة والذخائر الخفيفة، كما أعلن المركز عن الاتفاق مع عدد من كبرى شركات الصناعات الدفاعية في الشرق الأوسط وجهات عسكرية لتزويدها بأبراج الرماية وغرف الحراسة المصفحة وخدمات الفحص والتقييم والدورات المتخصصة في المجالات الدفاعية والأمن السيبراني ومشاريع تكنولوجيا المستقبل.

وأوضح أبو الراغب، أنه تم على هامش “سوفكس” توقيع ما يزيد على 12 اتفاقية وتفعيل أخرى ما بين مذكرات تعاون وتفاهم مع عدد من الجهات والشركات المحلية والعالمية، بهدف نقل وتبادل التكنولوجيا والمعرفة وتوطين الصناعة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية ومجالات تكنولوجيا المستقبل والأمن السيبراني، الأمر الذي يعزز قدرات وإمكانيات هذه الجهات في المجالات التي يمتلك فيها المركز الخبرة والقدرة والمعرفة.

وشدد أبو الراغب على أن هذه النسخة من المعرض شهدت مشاركة مميزة ونوعية تلقي الضوء على التطور الحاصل في الصناعات الدفاعية الأردنية من خلال امتلاك “جودبي” لقدرات جديدة في منظومات الردع مثل راجمات الصواريخ “Cyclone” بنوعيها المحمولة والمجرورة بعيار 70 مم ولأول مرة بسواعد وخبرات أردنية، وهي راجمة متعددة السبطانات لها القدرة على ضرب نيران كثيفة بمعدل 30 صاروخا في (60) ثانية و إنتاج قذائف المورتر من عيار 81 ملم و120 ملم و قذائف المدفعية من عيار 155 ملم، إضافة الى قنابل الطائرات المقاتلة من عيار MK81، 82، 84 و التي سيبدأ انتاجها في العام المقبل.

وأكد أن المركز أطلق شراكة جديدة للعمل على توظيف التكنولوجيا الحديثة المتقدمة لتحويل الزوارق التقليدية إلى زوارق كهربائية مسيرة ذاتيا يتم التحكم فيها عن بعد، إضافة لمنظومات الاستطلاع والمراقبة، ويعتبر هذا القطاع من القطاعات الاستراتيجية التي يقوم المركز بالاستثمار فيها والعمل على توطين تلك التقنيات محليا في الأنظمة البرية والبحرية ومنظومات أخرى، عمل فيها على تكامل أنظمة متعددة من الإلكترونيات المتقدمة والمعقدة بهدف حماية القوات المقاتلة أثناء الواجب مثل الوحش الكاسر و آلية السيف.

واختتم أبو الراغب بأن (جودبي) اطلقت وبكل فخر برنامج يستهدف اطلاق القمر الصناعي “نشمي سات-1” كأول ساتل (قمر صناعي) أردني من فئة “كيوب سات”، بحجم (6U)، حيث تاتي الخطوة بهدف دخول المركز لقطاع الفضاء، حيث يقوم هذا “الساتل” بمراقبة الأرض وجمع البيانات الجيوفضائية.

وبين أن “سوفكس” يعتبر منصة مهمة في المنطقة لتشبيك شركات الصناعات الدفاعية والأمنية فيما بينها وتبادل الخبرات والمعرفة، حيث يوفر المعرض فرصة تسويقية تستفيد منها الشركات العارضة خصوصا من خلال تواجد كبار القادة وصناع القرار من المسؤولين العسكريين والأمنيين لأكثر من 73 دولة حول العالم وأكثر من 300 شركة عارضة لتقوم بعرض أحدث المعدات الأمنية والدفاعية.