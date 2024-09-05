الأردن يحذر من عدم قدرته على توفير الكهرباء لمخيمات اللجوء حال قطع التيار

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الخميس، إن الأردن لن يستطيع توفير الكهرباء لمخيمات اللجوء إذا قطع التيار نتيجة “عدم توفر الدعم الذي تحتاجه المنظمات الأممية” المعنية باللاجئين.

وتحدث الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في عمّان عن “تراجع ملحوظ” في الدعم الدولي للاجئين السوريين وللمنظمات الأممية التي تعتني باللاجئين.

وأشار إلى أن ألمانيا أحد أكبر داعمي اللاجئين السوريين، لكنه قال: “علينا أن ندق ناقوس الخطر وأن نقول ثمة تراجع كبير وأننا في الأردن لن نكون قادرين على تلبية احتياجات اللاجئين من دون الدعم الدولي الذي يفترض أن يستمر ويأتي لمساعدتهم”.

وقدم الأردن “كل ما يستطيع فعله من أجل يحظى اللاجئون السوريون بحياة كريمة، فوفرنا لهم التعليم كما وفرناه للأردنيين ووفرنا الخدمات الصحية كما للأردنيين” وفق الصفدي.

لكنه قال، إن المملكة “لن تستطيع أن تتحمل العبء لوحدها” وأضاف “إذا لم تستمر المنظمات الأممية المعنية باللاجئين بدورها فلن نستطيع أن نعبئ الفراغ”.

“إذا قطعت الكهرباء عن مخيمات اللجوء نتيجة عدم توفر الدعم الذي تحتاجه المنظمات الأممية فنحن لن نوفرها؛ لأننا لن نستطيع. مسؤوليتنا الأولى باتجاه شعبنا ونحن نواجه ظروفا اقتصادية صعبة” على ما ذكر الصفدي الذي قال “كان لحرب غزة آثار مدمرة على اقتصادنا؛ بالتالي نحن دولة إمكانياتنا محدودة، وعلينا أن نتعامل وفق أولوياتنا”.