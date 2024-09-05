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الهيئة الخيرية الأردنية: توسعة رقعة المساعدات الإنسانية المرسلة لقطاع غزة

5 سبتمبر 2024
الهيئة الخيرية الأردنية: توسعة رقعة المساعدات الإنسانية المرسلة لقطاع غزة

وطنا اليوم:قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إن عدد الطرود الغذائية المتنوعة المرسلة لقطاع غزة منذ 7 أكتوبر ولغاية تاريخه وصل إلى (٣٩١,٢٩٣) طرداً و١,٩٧٢,٨٥١ وجبة جاهزة للأكل.
وبين في تصريح اليوم الخميس أن عدد الطرود الصحية بلغ ٤٠,٨١٣ طردا صحيا، بالإضافة إلى إرسال ٣٤,٨١٦ طردا إغاثيا و ٤٦,١٣٩ حراما و١٢,٧٤٠ فرشة و١٢,١٥٥ خيمة.
أما المستلزمات الطبية والأدوية فقد أرسل بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي ما وزنه 1,658 طنا للجهات الرسمية العاملة في القطاع.
وأشار الشبلي إلى أن الهيئة تعمل منذ بدء الحرب على توسعة رقعة المساعدات الإنسانية المرسلة لأهلنا في غزة يوميا، معتبرا أنه يقع على عاتقنا مسؤولية تأمين الاحتياجات المختلفة والمتنوعة للأهل في القطاع.


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