وزيرة خارجية ألمانيا: الشرق الأوسط قاب قوسين أو أدنى من كارثة محققة

وطنا اليوم:قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في عمّان، الخميس، إن الشرق الأوسط قاب قوسين أو أدنى من كارثة محققة، وهناك حاجة لسلام دائم في المنطقة وحل الدولتين.

وعبرت بيربوك في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، عن “الرفض التام” لأي محاولة لزعزعة الوضع لحالي في مقدسات القدس.

“أوضحنا أن كلمات وأفعال بعض الوزراء الإسرائيليين هي أفعال منعدمة المسؤولية، وتزيد الوضع المتفجر اشتعالا، ونحن نتوقع من الجانب الإسرائيلي التوقف عن الاستفزازات” وفق بيربوك.

وقالت، إن الأردن يقدم جهودا هائلة من أجل تخفيف المعاناة في قطاع غزة، وأشارت إلى وصول 120 شاحنة أسبوعيا لقطاع غزة عن طريق الأردن، مضيفة: “نهدف إلى رفع العدد ليصل إلى 350 شاحنة على الأقل أسبوعيا” وتحدثت عن “الاتفاق على دعم ممر الأردن بـ5 ملايين يورو إضافية”.