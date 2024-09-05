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بلدية إربد: مليون وثلاثة وتسعين ألف دينار لأعمال تعبيد جديدة
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الضفة .. ظلام دامس بأحياء في جنين جراء عمليات جيش الاحتلال
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جامعة الدول العربية تدعو إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام
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المواكب المعيقة والعيارات النارية… اعتداء على الطريق، واعتداء على الأرواح
5 سبتمبر 2024
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24 ساعة
09:50
قصف إسرائيلي يستهدف محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة
09:45
تحويل العنب إلى الخبيصة .. خروج من مأزق تدني أسعاره في جرش
09:35
القسام تبث تسجيلا لأسير أميركي ناشد بايدن قبل مقتله
09:29
التغيرات المناخية تؤخر الموسم الزراعي بوادي الأردن
09:25
الاحتلال ينسحب من جنين بعد 10 أيام من اجتياحها
09:19
بلدية إربد: مليون وثلاثة وتسعين ألف دينار لأعمال تعبيد جديدة
04:32
أونروا: الأسبوع الماضي الأكثر دموية لفلسطينيي الضفة منذ تشرين الثاني 2023
03:31
الضفة .. ظلام دامس بأحياء في جنين جراء عمليات جيش الاحتلال
02:26
لقاء النشامى أمام فلسطين بلا التعمري
01:05
جامعة الدول العربية تدعو إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام
00:22
طقس لطيف ويميل تدريجياً للبرودة
23:25
التعادل يحسم مباراة الأردن والكويت
وفيات
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مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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سياسة الخصوصية
من نحن