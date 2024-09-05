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وزير الداخلية: دوام رسمي لمكاتب الأحوال المدنية يوم الاقتراع

5 سبتمبر 2024
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2022-07-17 13:15:50Z | | Ǐ

وطنا اليوم:قرر وزير الداخلية مازن الفراية اعتبار يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 أيلول الحالي (يوم الاقتراع) دواما رسميا للمكاتب الرئيسية في دائرة الاحوال المدنية والجوازات في المركز الرئيسي والمحافظات.
كما قرر الفراية تمديد دوام يومي الأحد والاثنين الموافق المقبلين الموافق 8 و 9 أيلول لكافة مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات المعنية بإصدار البطاقة الذكية في مركز الدائرة الرئيس والمحافظات حتى السادسة مساءً.
وبين الفراية أن إعلان الدوام وتمديده حصراً لغايات استقبال طلبات إصدار وتجديد البطاقة الذكية هو لتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري والقانوني للانتخاب.


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