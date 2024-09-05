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البحرين تسقط أستراليا وتحقق مفاجأة مدوية في تصفيات المونديال

5 سبتمبر 2024
البحرين تسقط أستراليا وتحقق مفاجأة مدوية في تصفيات المونديال

وطنا اليوم:حقق المنتخب البحريني أول انتصاراته في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، على المنتخب الاسترالي في ارضه بعد تسجيله هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 89 .
وسجلت المباراة حالة طرد للاعب المنتخب الاسترالي في الشوط الثاني .
ويلعب المنتخب البحريني في المجموعة الثالثة بجانب السعودية وإندونيسيا واليابان والصين وأستراليا


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