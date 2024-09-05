البحرين تسقط أستراليا وتحقق مفاجأة مدوية في تصفيات المونديال

وطنا اليوم:حقق المنتخب البحريني أول انتصاراته في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، على المنتخب الاسترالي في ارضه بعد تسجيله هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 89 .

وسجلت المباراة حالة طرد للاعب المنتخب الاسترالي في الشوط الثاني .

ويلعب المنتخب البحريني في المجموعة الثالثة بجانب السعودية وإندونيسيا واليابان والصين وأستراليا