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وزير الأوقاف يحذر من التصعيد التهويدي للمقدسات في القدس المحتلة

5 سبتمبر 2024
وزير الأوقاف يحذر من التصعيد التهويدي للمقدسات في القدس المحتلة

وطنا اليوم:أدان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة وبأشد العبارات اقدام السلطة القائمة بالاحتلال على تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف وذلك بتمكين شرطة الاحتلال المتطرفين اليهود من استباحة حرمة المسجد الأقصى المبارك بشكل لم يسبق له مثيل منذ احتلال مدينة القدس عام 1967.
وحذر الوزير الخلايلة من عواقب منع معظم مسلمي فلسطين والعالم وحرمانهم من حق الوصول والصلاة في المسجد الأقصى في الوقت الذي تحرس فيه سلطات الاحتلال انتهاكات المتطرفين اليهود ومحاولاتهم لإحداث تغييرات جذرية في المسجد من الداخل والخارج لتحقيق اهداف خفية ومعلنة لتهويد المسجد الأقصى المبارك مما يجعله يواجه أخطر مراحل تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.
وأكد الوزير بتمسك المسلمين بحقهم الديني والتاريخي والقانوني في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف تحت وصاية ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين , وبوصفه مسجد اسلامي خالص للمسلمين وحدهم ولا يقبل القسمة ولا الشراكة.
وطالب الوزير الأمتين العربية والاسلامية القيام بمسؤولياتها وممارسة الضغط على الاحتلال الاسرائيلي لوقف محاولاته للسيطرة على الاقصى المبارك محذراً من التصعيد التهويدي للمقدسات ومحيطها الأمر الذي قد يؤدي الى وضع أخطر مما هو عليه الآن.


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