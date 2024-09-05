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رئيس أركان الجيش المصري يقوم بزيارة مفاجئة على الحدود مع غزة

5 سبتمبر 2024
رئيس أركان الجيش المصري يقوم بزيارة مفاجئة على الحدود مع غزة

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام مصرية بأن رئيس أركان الجيش المصري قام بزيارة مفاجئة للمنطقة الحدودية مع قطاع غزة.
ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد غريب عبد الحافظ، قوله إن الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، يجري زيارة مفاجئة لتفقد الأوضاع الأمنية وإجراءات التأمين على الحدود مع قطاع غزة.
وتأتي هذه الزيارة بعد الجدل الذي أثاره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من خلال تصريحاته بشأن محور فيلادلفيا والزج باسم مصر في مسألة تهريب السلاح لحركة حماس.
وكان نتنياهو قال، الاثنين الماضي، إن حركة حماس تحصل على السلاح من مصر عبر محور فيلادلفيا.
من ناحيتها، ردت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الثلاثاء، معربة عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة.
وأكدت مصر على رفضها لكافة المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن.


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