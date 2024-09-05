بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

الذنيبات : مشروع السكك الحديدية في الجنوب سيخلق آلاف فرص العمل للأردنيين

5 سبتمبر 2024
الذنيبات : مشروع السكك الحديدية في الجنوب سيخلق آلاف فرص العمل للأردنيين

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات محمد الذنيبات، إن مشروع السكك الحديدية الموقع مع الإمارات سيخلق بيئة استثمارية جنوب المملكة، وسيوفر آلاف فرص العمل.
وأضاف الذنيبات الخميس، أن مشروع السكك الحديدية، استراتيجي وطني بامتياز، مشيرا إلى أن فرص العمل التي ستتوفر، سترتفع تدريجيا مع انتهاء كل مرحلة من مراحل المشروع.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أسعار نقل الفوسفات والبوتاس، عبر سكة الحديد الجديدة، مضيفا أن الأسعار ستوفر من أجور النقل على شركتي الفوسفات والبوتاس.
وبين أن الاتفاق يتضمن مراجعة أسعار النقل مستقبلا، كلما زادت كمية النقل من العقبة وإليها عبر سكة الحديد الجديدة.
وأكد الذنيبات، أن المشروع سيرفع من الناتج المحلي الإجمالي، وبذلك سينعكس على الدخل القومي للمملكة، وسيرفع من الصادرات الأردنية.
ووقّع الأردن والإمارات، الأربعاء، أربع اتفاقيَّات لإنشاء مشروع استثماري للسّكك الحديديَّة، بقيمة 2.3 مليار دولار لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي، على أن يبدأ التشغيل الفعلي لسكّة الحديد في 2030.
ويأتي هذا المشروع في إطار حزمة المشاريع الاستثمارية التي وقعها الأردن مع الجانب الإماراتي بحضور جلالة الملك عبد الله والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نهاية العام الماضي 2023، التي قيمتها قرابة 5.5 مليار دولار.
ومن المتوقَّع أن يستغرق إنشاء المشروع 5 سنوات ليبدأ التشغيل الفعلي لسكّة الحديد عام 2030، حيث سيتّم خلال العام الحالي 2024 وحتى نهاية 2025 إجراء الدراسات التفصيلية المطلوبة حول مسارات السكة ومتطلبات المناولة للبوتاس والفوسفات، ليصار إلى طرح عطاءات التنفيذ للأعمال الإنشائية مع مطلع 2026.
ويمتد المشروع الحيوي من ميناء الفوسفات وميناء العقبة الصناعي باتجاه منطقة وادي اليُتُم، ومنها مساران أولهما نحو منطقة الشيديَّة والآخر باتجاه غور الصَّافي مروراً بوادي عربة؛ ليربط أهم مواقع التعدين بالميناء الصناعي وميناء الفوسفات؛ وبما يسهم في تحسين الكفاءة اللوجستية والتصديرية، وكذلك توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات النقل والسكك الحديدية والتعدين والقطاعات المرتبطة بها.
ويتيح إنشاء هذا المشروع زيادة قدرات الأردن اللوجستية والتصديرية بحجم يبدأ بـ16 مليون طن من منتجات الفوسفات والبوتاس، منها 13 مليون طن من الفوسفات، و3 ملايين طن منتجات البوتاس.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:29

التغيرات المناخية تؤخر الموسم الزراعي بوادي الأردن

09:25

الاحتلال ينسحب من جنين بعد 10 أيام من اجتياحها

09:19

بلدية إربد: مليون وثلاثة وتسعين ألف دينار لأعمال تعبيد جديدة

04:32

أونروا: الأسبوع الماضي الأكثر دموية لفلسطينيي الضفة منذ تشرين الثاني 2023

03:31

الضفة .. ظلام دامس بأحياء في جنين جراء عمليات جيش الاحتلال

02:26

لقاء النشامى أمام فلسطين بلا التعمري

01:05

جامعة الدول العربية تدعو إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام

00:22

طقس لطيف ويميل تدريجياً للبرودة

23:25

التعادل يحسم مباراة الأردن والكويت

22:16

عاجل | “الدويري” ينفي شائعات وفاته بعد وصوله إلى الأردن

21:17

مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشيرة الغزو وآل قناش

20:44

طلال الماضي يقود عطوة عشائرية بمقتل الوكيل ابو عسكر

وفيات
وفيات الخميس 5-9-2024وفيات الأربعاء 4-9-2024وفيات الأحد 1-9-2024الدكتور صلاح السلمان في ذمة اللهوفيات الجمعة 30-8-2024