الذنيبات : مشروع السكك الحديدية في الجنوب سيخلق آلاف فرص العمل للأردنيين

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات محمد الذنيبات، إن مشروع السكك الحديدية الموقع مع الإمارات سيخلق بيئة استثمارية جنوب المملكة، وسيوفر آلاف فرص العمل.

وأضاف الذنيبات الخميس، أن مشروع السكك الحديدية، استراتيجي وطني بامتياز، مشيرا إلى أن فرص العمل التي ستتوفر، سترتفع تدريجيا مع انتهاء كل مرحلة من مراحل المشروع.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أسعار نقل الفوسفات والبوتاس، عبر سكة الحديد الجديدة، مضيفا أن الأسعار ستوفر من أجور النقل على شركتي الفوسفات والبوتاس.

وبين أن الاتفاق يتضمن مراجعة أسعار النقل مستقبلا، كلما زادت كمية النقل من العقبة وإليها عبر سكة الحديد الجديدة.

وأكد الذنيبات، أن المشروع سيرفع من الناتج المحلي الإجمالي، وبذلك سينعكس على الدخل القومي للمملكة، وسيرفع من الصادرات الأردنية.

ووقّع الأردن والإمارات، الأربعاء، أربع اتفاقيَّات لإنشاء مشروع استثماري للسّكك الحديديَّة، بقيمة 2.3 مليار دولار لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي، على أن يبدأ التشغيل الفعلي لسكّة الحديد في 2030.

ويأتي هذا المشروع في إطار حزمة المشاريع الاستثمارية التي وقعها الأردن مع الجانب الإماراتي بحضور جلالة الملك عبد الله والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نهاية العام الماضي 2023، التي قيمتها قرابة 5.5 مليار دولار.

ومن المتوقَّع أن يستغرق إنشاء المشروع 5 سنوات ليبدأ التشغيل الفعلي لسكّة الحديد عام 2030، حيث سيتّم خلال العام الحالي 2024 وحتى نهاية 2025 إجراء الدراسات التفصيلية المطلوبة حول مسارات السكة ومتطلبات المناولة للبوتاس والفوسفات، ليصار إلى طرح عطاءات التنفيذ للأعمال الإنشائية مع مطلع 2026.

ويمتد المشروع الحيوي من ميناء الفوسفات وميناء العقبة الصناعي باتجاه منطقة وادي اليُتُم، ومنها مساران أولهما نحو منطقة الشيديَّة والآخر باتجاه غور الصَّافي مروراً بوادي عربة؛ ليربط أهم مواقع التعدين بالميناء الصناعي وميناء الفوسفات؛ وبما يسهم في تحسين الكفاءة اللوجستية والتصديرية، وكذلك توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات النقل والسكك الحديدية والتعدين والقطاعات المرتبطة بها.

ويتيح إنشاء هذا المشروع زيادة قدرات الأردن اللوجستية والتصديرية بحجم يبدأ بـ16 مليون طن من منتجات الفوسفات والبوتاس، منها 13 مليون طن من الفوسفات، و3 ملايين طن منتجات البوتاس.