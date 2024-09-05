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حظر تراخيص النوادي الليلية والبارات داخل تجاري عمان

5 سبتمبر 2024
حظر تراخيص النوادي الليلية والبارات داخل تجاري عمان

وطنا اليوم:أصدر أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، قرارا يقضي بعدم منح رخص مهن بمهنة “مطعم سياحي فئة “نادي ليلي أو بار أو ملهى أو ديسكو” أو بمهنة “صالة أفراح أو أنشطة صالات الأفراح والمناسبات “، ضمن منطقة التجاري المحلي على الإطلاق.
ويستمر القرار بالنفاذ لحين صدور قرار مجلس أمانة عمان وفقا لأحكام المادة “16/د”من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم “28” لسنة 2018 وتعديلاته .


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