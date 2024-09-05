متحف للطائرات ومضمار سباق دولي في العقبة العام المقبل

وطنا اليوم:قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي إن الشركة كذراع تطويري تركز دوما على توفير وخلق مشاريع استراتيجية تنموية وسياحية، تسهم في دفع عجلة التنمية في منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة.

وأضاف، أن مركز العقبة الدولي للمعارض الذي يقام عليه معرض سوفكس 2024 أحد أهم المشاريع التي تنفذها الشركة والذي أقيم خلال 14 شهرا فقط.

وأشار إلى أن الرؤية الملكية تتحقق على مدار 15 سنة، ولا شك بالدور الكبير للقوات المسلحة، حيث بدأ العمل في تجهيز العمل لأرض المعرض في نيسان 2023، وتم تسليم أرض المعارض في وقتها لتكون مكانا لاستضافة سوفكس 2024 في وقت قياسي.

و”العقبة كجزء تاريخي من المنطقة، وكونها جزء أساسي من المثلث الذهبي، ووسط إقليم ملتهب وظرف سياسي صعب، وتنظيم المعرض فيها يعزز دور العقبة والأردن كمركز أمن واستقرار ويعزز دورها الإقتصادي” بحسبه.

وبين الصفدي أن العمل في شركة تطوير العقبة ‏يرتكز منذ 3 سنوات على 6 محاور استراتيجية، منها المحور اللوجستي والمحور السياحي والتدريب المهني، بالإضافة إلى الصناعات الإبداعية.

ولفت إلى أن جميع المحاور والعمل في الشركة ومدينة العقبة يحظى بمتابعة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، مما يحفزنا للعمل بشرع أسرع وأكثر ابتكارا للتسريع من وتيرة العمل وتلبية الطموحات، مشيرا إلى أنه في العام 2025 سيكون بجانب أرض المعارض متحف للطائرات ومضمار سباق دولي، ومشاريع استراتيجية تنموية.

وكشف عن طرح عطاء حدود الدرة، التي تربط العقبة بمشروع نيوم في السعودية الشقيقة، كذلك محطة لنقل الركاب إلى مصر الشقيقة، ومدينة القويرة الصناعية التي اطلع سمو ولي العهد على تطورات العمل بها، حيث تزود المدينة بالغاز الطبيعي واستقطاب مشاريع وصناعات كبرى.

وأكد الصفدي أن الشركة لن تغفل عن الجانب الترفيهي من خلال تطوير الشاطئ الجنوبي، ومتنزه المدينة، وأن الشركة تعمل مع اتحاد كرة القدم لتنفيذ إدارة وإنشاء ملاعب كرة قدم تدريبية، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا طرح عطاء لإنشاء مختبر ألعاب الكترونية وستديو يستقطب المستثمرين في هذا المجال