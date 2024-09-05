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الاحتلال يرفض التنسيق لدخول فرق التطعيم ضد شلل الأطفال

5 سبتمبر 2024
الاحتلال يرفض التنسيق لدخول فرق التطعيم ضد شلل الأطفال

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في غزة أنّ الاحتلال الإسرائيلي «يرفض التنسيق لدخول الفرق الطبية التابعة للحملة الطارئة للتطعيم ضد شلل الأطفال في مناطق شرق صلاح الدين، وذلك في اليوم الأول للحملة في المحافظات الجنوبية لقطاع غزة»، والتي تتواجد فيها نسبة كبيرة من الفئة المستهدفة من الأطفال.
وناشدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس «كافة المؤسسات والجهات المعنية التدخل العاجل لإنجاح حملة التطعيم بالوصول إلى كافة الأطفال في أماكن تواجدهم».


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