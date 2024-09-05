المعايطة: حجز الهويات والتصويت العلني جرائم انتخابية والنتائج ستُعلن خلال 48 ساعة من إغلاق الصناديق

وطنا اليوم_أكد موسى المعايطة، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، على ضرورة التزام الناخبين بمعرفة مكان اقتراعهم قبل التوجه إلى التصويت، مشيراً إلى أن الهيئة قدمت الخدمات اللازمة للاستعلام عن أماكن الاقتراع لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وأضاف المعايطة أن عدد الناخبين المسجلين بلغ حوالي 5 ملايين و80 ألفاً، من بينهم 600 ألف ناخب سيشاركون لأول مرة. وشدد على أن حجز الهويات والتصويت العلني تعتبر من الجرائم الانتخابية التي يُعاقب عليها القانون، مشيراً إلى أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة من يرتكب هذه الممارسات.

وأشار إلى أن النتائج ستُعلن خلال 48 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع، في إطار سعي الهيئة لضمان الشفافية والسرعة في إعلان النتائج.

و أعلن موسى المعايطة، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، أن حجز الهويات الشخصية والتصويت العلني تعتبر جرائم انتخابية يعاقب عليها القانون، مؤكداً أن الهيئة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الممارسات وضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وأشار المعايطة إلى أن نتائج الانتخابات ستُعلن خلال 48 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع، موضحاً أن الهيئة تعمل على ضمان شفافية العملية الانتخابية وسرعة فرز الأصوات ونشر النتائج بأسرع وقت ممكن. وأضاف أن الهيئة تتابع عن كثب أي تجاوزات أو انتهاكات قد تحدث أثناء العملية الانتخابية، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.