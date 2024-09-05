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الحبس 5 سنوات لصاحب مستودع مخدرات في البادية الشمالية

5 سبتمبر 2024
الحبس 5 سنوات لصاحب مستودع مخدرات في البادية الشمالية

وطنا اليوم:ضبطت مكافحة المخدرات مستودعا في احد مناطق البادية الشمالية، وهو عبارة عن بيت مهجور مخبأ فيه كمية من مادة الحيشيش المخدر، وتم القبض على صاحبه الذي يسكن في بيت مجاور للمستودع، وصدر قرار بحبسه من بالاشغال الشاقة 5 سنوات.
وحسب قرار محكمة أمن الدولة والذي أيدته محكمة التمييز، فإن المتهم كان يراقب المستودع عبر تطبيق على هاتفه النقال مربوط بكاميرات مراقبة مركبة على منزله لكنها موجهة باتجاه المنزل المهجور (المستودع) لغايات الحرص والاطمئنان على المخدرات المخبأة فيه.
وسقط المتهم في قبضة مكافحة المخدرات إثر عدة شكاوي من سكان المنطقة التي يقيم فيها، خاصة وأنه أصبح مصدر أذى عليهم، حيث تمت مراقبته من قبل مكافحة المخدرات، وعلى إثر ذلك تمت مداهمة منزل المتهم والقبض عليه، وبدلالته تم العثور على مستودع للمخدرات، وضبط أكثر من 4 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر داخل (شوال) في حفرة داخل المنزل المهجور.
وأدانت المحكمة المتهم بجناية توزيع وترويج المواد المخدرة، وذلك بعد تعديل وصف التهمة التي وجهتها له نيابة أمن الدولة وهي حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار، كما تمت إدانته بتهمة التعاطي.
وقضت المحكمة بحبس المتهم بالاشغال المؤقتة مدة خمس سنوات وغرامة خمسة آلاف دينار


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