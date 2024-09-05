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الأمطار تُغرق 4 أطفال من أسرة واحدة في مكة

5 سبتمبر 2024
الأمطار تُغرق 4 أطفال من أسرة واحدة في مكة

وطنا اليوم:توفي 4 أطفال من أسرة واحدة بسبب السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة في مدينة مكة المكرمة، وفقا لما ذكرته صحيفة “عكاظ”، الأربعاء.
وفي التفاصيل، انحرفت السيارة التي كانت تنقل الأسرة، وهم مقيمون من إحدى الجنسيات العربية، المكونة من الأب والأم و6 أبناء، بعد نزول السائق محاولا عبور السيل، إلا أن التيار القوي جرف السيارة في وادي المغمس، شرق مكة المكرمة، وفقا للصحيفة، قبل أن ترتطم بأحد الجدران.
وتمكن عناصر بالدفاع المدني السعودي من إنقاذ طفلين (فتى وفتاة)، أحدهما يبلغ 13 عاما والآخر يبلغ سنتين، إضافة إلى الأم والأب، في حين توفي الأربعة الآخرون، وهم 3 بنات أكبرهن في السابعة من عمرها، وولد في الرابعة من عمره، وقد سحب السيل الجارف الجثث.
وجرى لاحقا العثور على جثث البنات الثلاث، وما زال البحث جاريا عن جثة أخيهن الرابع.
وانتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لـ”الكعبة المشرفة تغتسل بمياه الأمطار”، الأربعاء.
كما انتشرت فيديوهات للسيول في منطقة الحسينية بمكة المكرمة مساء الأربعاء.


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