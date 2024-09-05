إطلاق نار في ميونيخ قرب مركز توثيق النازية

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام ألمانية وإسرائيلية بإطلاق شرطة ميونخ النار على مشتبه فيه قرب القنصلية الإسرائيلية، في حين أفادت تل أبيب بما وصفته بـ”تحييد” منفذ إطلاق النار من قبل الشرطة الألمانية.

وبينما أكدت الخارجية الإسرائيلية أن “لا إصابات في عملية إطلاق النار قرب القنصلية الإسرائيلية في ميونخ، ومقر القنصلية كان مغلقا”، أوضحت شرطة ميونخ -عبر حسابها على منصة إكس- أنها أصابت الشخص بعدما بدا أنه يحمل سلاحا ناريا، “ولا توجد حاليا أي معلومات عن أي إصابات أخرى”.

كما كتبت شرطة ميونيخ أن هناك عملية جارية في منطقة شارع بريينر وساحة كاروليننبلاتس، مؤكدة أنه لا توجد حاليًا أي مؤشرات على وجود أشخاص آخرين مشتبه فيهم على صلة بالحادث.

وأوضحت الشرطة نشر عدد كبير من القوات في الموقع، مع وجود المزيد من العناصر في الطريق إلى منطقة الحادث بالقرب من مركز “توثيق الحقبة النازية”.

وناشدت الشرطة المواطنين بالابتعاد وتجنب المنطقة لتسهيل عمل القوات هناك، مشيرة إلى أن طائرة هليكوبتر تحلق في الأجواء للحصول على رؤية أفضل للوضع الحالي.