سلاح الجو الملكي يوقع اتفاقية تدريب مع شركة جودبي

وطنا اليوم:وقع سلاح الجو الملكي الأردني اليوم الأربعاء، مع المركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي) مذكرة تفاهم على هامش معرض ومؤتمر معدات القوات الخاصة سوفكس 2024 في مدينة العقبة.

ووقع عن المركز الأردني للتصميم والتطوير جودبي العميد المهندس أيمن البطران و عن سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد حياصات.

وقال العميد حياصات: ” إن الاتفاقية تشمل عقد دورات تدريبية يقدمها المركز لمرتبات قيادة سلاح الجو، بهدف تأهيلهم للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية من مجال الأمن السيبراني، وتشمل ايضا اشراك المنتسبين بالفعاليات المتخصصة في القطاع التكنولوجي محلياً وخارجياً بهدف رفع وعي الكادر بمجالات تكنولوجيا المعلومات المختلفة”.

وبين المتحدث الرسمي باسم المركز مدير المبيعات واستراتيجية الأعمال المهندس راتب أبو الراغب أن المركز يمتلك الكفاءات والبيئة السيبرانية اللازمة لأنشاء هذه الشراكات والدورات التدريبية بما يرفع من كفاءة المتدربين وارفادهم بالمعرفة اللازمة لمواكبة تكنولوجيا المعلومات الحديثة في مجالات الأمن السيبراني.

وأنشأ “الجودبي” أكاديمية سايبر شيلد للأمن السيبراني في 2019، لتواكب التطور المتسارع على هذا القطاع، ولرفد قطاعات الدولة كافة بالدورات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني والتشفير منها: تحقيقات الادلة الرقمية،و الاختراق الاخلاقي، و امن شبكات المعلومات، ونشر التوعية في استخدامات التكنولوجية في المملكة.