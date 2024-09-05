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ولي العهد: كل التوفيق لنشامى المنتخب

5 سبتمبر 2024
ولي العهد: كل التوفيق لنشامى المنتخب

وطنا اليوم:تمنى سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، التوفيق لنشامى منتخبنا الوطني لكرة القدم عند مواجهته نظيره الكويتي في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس على ستاد عمان الدولي بافتتاح مشوارهما ضمن المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية من الدور الحاسم والمؤهل لكأس العالم 2026.
ونشر سمو ولي العهد عبر خاصية الستوري في إنستجرام فيديو يظهر تحضيرات المنتخب قبل أيام من المباراة المرتقبة .
وأرفق سموه تعليقا مع الفيديو: “كل التوفيق لنشامى منتخبنا اليوم “.


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