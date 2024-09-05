البنك المركزي : الاحتياطيات الإجنبية تسجل رقما قياسيا جديدا

وطنا اليوم:قال محافظ البنك المركزي عادل شركس، إن الاحتياطات الأجنبية لدى البنك وصلت الى مستويات قياسية غير مسبوقة عند مستوى 20 مليار دولار حتى نهاية آب من العام الحالي .

وبين شركس، أن هذا المستوى من الاحتياطيات يعزز الثقة بالاقتصاد الأردني ويغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.7 شهرا.