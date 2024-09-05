أكثر من 4 مليون زائر للأردن منذ بداية العام الحالي

وطنا اليوم:أظهرت بيانات وزارة السياحة والآثار تراجع أعداد الزوار القادمين للأردن منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب بنسبة 6.7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقا للبيانات فإن أعداد زوار الأردن منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب وصل إلى 4.203 مليون دينار.