وطنا اليوم:أظهرت بيانات وزارة السياحة والآثار تراجع أعداد الزوار القادمين للأردن منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب بنسبة 6.7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقا للبيانات فإن أعداد زوار الأردن منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب وصل إلى 4.203 مليون دينار.
أكثر من 4 مليون زائر للأردن منذ بداية العام الحالي
وطنا اليوم:أظهرت بيانات وزارة السياحة والآثار تراجع أعداد الزوار القادمين للأردن منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب بنسبة 6.7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.