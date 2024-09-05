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الأردن وروسيا يناقشان إلغاء نظام التأشيرات السياحية

منذ 29 ثانية
الأردن وروسيا يناقشان إلغاء نظام التأشيرات السياحية

وطنا اليوم:أفادت صحيفة “إزفيستيا” نقلا عن السفارة الروسية لدى الأردن، أن موسكو وعمّان تدرسان إلغاء تأشيرة الدخول في كلا البلدين مشيرة إلى أن الاتفاق حاليا في مراحله النهائية.
وقال مصدر بالسفارة في تصريح للصحيفة: “يجري حاليا العمل على إبرام اتفاقية روسية أردنية بشأن إلغاء نظام التأشيرات للسياح في كلا البلدين.. الاتفاق في مراحله النهائية، ونتوقع أن تتمكن موسكو وعمّان قريبا من الإعلان رسميا عن هذا الحدث المهم في علاقاتنا الثنائية”.
وأضاف: “من المقرر استئناف الرحلات المباشرة في أكتوبر من قبل شركة الطيران الملكية الأردنية على خط عمان – موسكو”.


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