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طالبة أردنية تعرض مشروع نظارة ذكية لخدمة المكفوفين في سوفكس

منذ ساعة واحدة
طالبة أردنية تعرض مشروع نظارة ذكية لخدمة المكفوفين في سوفكس

وطنا اليوم:شاركت الطالبة شادن الترك من الجامعة الهاشمية في معرض سوفكس 2024 بعرض مشروعها الخاص والمتمثل نظارة ذكية تعتمد على تكنولوجيا إنترنت الأشياء (نظارة سحابية) لخدمة المكفوفين وضعاف النظر.
وقالت، إن المشروع هدفه تحويل النصوص أو الأشياء المحيطة بالمستخدم إلى معلومات معروفة، حيث سيتم استخدام كمبيوتر مصغر في النظارة للمساعدة في التعريف بهذه الأجسام وقت الاستخدام.
وأضافت أن الهدف من المشروع مساعدة فئة المكفوفين وضعاف النظر ودمجهم في المجتمع واستغلال طاقاتهم البشرية.
في المقابل أكد المشرف على المشروع رئيس قسم هندسة الحاسوب في الجامعة الهاشمية الدكتور إسلام ملكاوي، أنه النظارة تقوم بأخذ مقاطع من الفيديو والصور للأجسام والأجسام المحيطة بشكل مستمر، ومن ثم معالجتها بشكل مبدئي من خلال معالج صغير مثبت في النظارة، ومن بعدها يتم إرسالها إلى الخدمات السحابية للتعرف على هذه الأجسام أو النصوص المكتوبة سواء باللغتين العربية والإنجليزية وإرسال النتائج بشكل دقيق إلى النظارة بصوت مسموع.
وأضاف أن هذه النظارة ستساعد المكفوف وضعيف النظر التعرف على جميع الأجسام المحيطة كأنه مُبصر.
وبين أنه سيتم تطوير المشروع العام المقبل للوصول إلى منتج متكامل قابل للعمل، حيث سيتم التعاون مع مراكز المكفوفين وضعاف النظر لتوزيع هذه النظارات عليهم.


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