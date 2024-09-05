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سوفكس يرفع نسبة إشغال الفندق في العقبة لـ 100%

منذ ساعتين
سوفكس يرفع نسبة إشغال الفندق في العقبة لـ 100%

وطنا اليوم:يشكل معرض سوفكس 2024 الدولي المنعقد حالياً للمرة الثانية في مدينة العقبة نقطة جذب مهمة للمملكة في مجال الاستثمارات العسكرية بمختلف أنواعها، وترويج المنتج السياحي في الأردن بشكل عام والعقبة خاصة.
المعرض المتخصص بمجال معدات العمليات الخاصة والأمن القومي حقق نجاحا كبيرا في تعريف دول العالم بما حققته القوات المسلحة الأردنية من تقدم وتطور في جميع المجالات الدفاعية والعسكر
المعرض سيساهم أيضاً في دفع عجلة الاقتصاد الوطني بشكل عام؛ إذ يوفر فرصة كبيرة لاستقطاب الاستثمارات إلى الأردن الذي يتمتع بالأمن والسلام والاستقرار والمقومات الاستثمارية المتنوعة، كما يروج المعرض للسياحة في الأردن من خلال زواره من مختلف دول العالم من ممثلي الشركات
مركز العقبة الدولي للمعارض سيكون له الأثر الإيجابي في إحداث نقلة نوعية في تنشيط صناعة سياحة الفعاليات والمعارض في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وعلى مستوى المملكة.
واكد العاملون في القطاع الفندقي في العقبة ان ارتفاع الحجوزات كان في مختلف التصنيفات خاصة فئة 5 و4 نجوم إذ وصل في بعضها إلى 100 %.
وعزا عاملون ارتفاع اشغال الفنادق في العقبة الى انطلاق معرض سوفكس للعام 2024، اضافةً الى مؤتمر قادة العمليات الخاصة، لافتين ان الحجوزات ستستمر حتى نهاية الأسبوع وبينوا ان المعرض يشكل فرصةً كبيرة لتعريف ضيوف الاردن بالمنتج السياحي في العقبة.


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