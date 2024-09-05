بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بالمزاد بقيمة 200 مليون دينار

منذ ساعتين
البنك المركزي يطرح سندات خزينة بالمزاد بقيمة 200 مليون دينار

وطنا اليوم:يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الإصدار رقم (26) لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد بقيمة 200 مليون دينار، الخميس.
ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 8 أيلول 2027، في ما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق الأربعاء 8 أيلول 2024.
وكشفت بيانات البنك المركزي الأردني، عن اقتراض الحكومة، أكثر من 4.4 مليار دينار، كسندات وأذونات خزينة منذ بداية العام 2024 وحتى آب الماضي.
وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين إلى العشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.
فيما تعتبر أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 إلى 12 شهرا، وتتميز أنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعاً وشراء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:10

حيوانات النمس تنقلب على اليابان وتخالف الاتفاق.. وطوكيو تعدمها

11:06

الكهرباء الوطنية توقع عقد إيجار لباخرة تخزين عائمة ينتهي بالتملك لتعزيز أمن الطاقة في الأردن

10:56

الناصر : موظف القطاع العام يتعين عليه أخذ تصريح للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي

10:37

البنك المركزي : الاحتياطيات الإجنبية تسجل رقما قياسيا جديدا

10:32

أكثر من 4 مليون زائر للأردن منذ بداية العام الحالي

10:21

الأردن وروسيا يناقشان إلغاء نظام التأشيرات السياحية

10:07

طالبة أردنية تعرض مشروع نظارة ذكية لخدمة المكفوفين في سوفكس

10:04

وفيات الخميس 5-9-2024

09:45

سوفكس يرفع نسبة إشغال الفندق في العقبة لـ 100%

09:33

خبراء اقتصاديون يرحبون بمشروع السكك الحديد

09:28

اقتصاديات النقل وسكك حديدالشيدية وغورالصافي

09:18

التربية تعلن أسماء المرشحين لدبلوم إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة

وفيات
وفيات الخميس 5-9-2024وفيات الأربعاء 4-9-2024وفيات الأحد 1-9-2024الدكتور صلاح السلمان في ذمة اللهوفيات الجمعة 30-8-2024