6 شهداء في طوباس والفارعة وتعزيزات للاحتلال في جنين

وطنا اليوم:أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 6 فلسطينيين في مدينة طوباس ومخيم الفارعة شمالي الضفة الغربية، من بينهم نجل القيادي الأسير زكريا الزبيدي.

وأفاد الهلال الأحمر بأن مسيّرة للاحتلال قصفت مركبة في مدينة طوباس، مما أسفر عن استشهاد 5 شبان، وهم أحمد فواز أبو دواس، وقصي مجدي عبد الرازق من طوباس، ومحمد عوض العايدي من مخيم الفارعة، ومحمد نظمي أبو زاغة، ومحمد زكريا الزبيدي من جنين.

كما أفاد باستشهاد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب طوباس، وأضاف أن طواقمه تمكنت من نقل الطفل الشهيد ماجد فداء أبو زينة (16 عاما) إلى المستشفى، بعدما منعتها قوات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت، خلال اقتحامها مخيم الفارعة، عدة رصاصات على الطفل أبو زينة ونكلت به ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، وسحبته بواسطة جرافة عسكرية إلى خارج المخيم، كما منعت وصول الطواقم إلى أحد المصابين.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 39 فلسطينيا وعدد المصابين إلى 140 جريحا منذ الأربعاء الماضي.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال أنه نفذ بطائرة مسيرة 3 غارات مختلفة استهدفت مسلحين في طوباس، قال إنهم شكلوا تهديدا لقواته.

وكانت قوات الاحتلال شنت حملة عسكرية في مخيم الفارعة بمحافظة طوباس في وقت سابق، بينما انسحبت من مخيم نور شمس شرقي طولكرم، بعد اقتحامه لعدة ساعات ضمن عدوانها المكثف لليوم التاسع على الضفة الغربية.

تعزيزات في جنين

وفي تطور آخر، دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى مخيم جنين، وداهموا منازل عدة في حي الغبس المتاخم للمخيم وهددوا عائلات كثيرة وأجبروهم على المغادرة.

من جهته، قال موقع والا الإسرائيلي إن الجيش قرر تمديد فترة عمليته العسكرية في مخيم جنين بالضفة الغربية، والتي كان مقررا أن تنتهي الثلاثاء.

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية أن الجيش حيّد في مخيم جنين عبوات ناسفة شديدة الانفجار يزن بعضها أكثر من 100 كيلوغرام.

اشتباكات واعتقالات

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال مصحوبة بجرافات عسكرية حاصرت مخيم الفارعة، ونشرت قناصة على مبان مطلة عليه قبل اقتحامها المخيم، مما أدى لاشتباكات مسلحة مع مقاومين ألقوا خلالها عبوات ناسفة باتجاه جرافة تابعة لجيش الاحتلال، حسب بيان لكتائب شهداء الأقصى.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام– كتيبة طولكرم أنها تخوض مع باقي فصائل المقاومة اشتباكات مسلحة في مخيم طولكرم بالضفة الغربية.

وقالت إن مقاوميها فجّروا عبوات ناسفة في محاور عدة داخل مخيم طولكرم، محققين إصابات مباشرة في صفوف جيش الاحتلال بين قتيل وجريح.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 30 فلسطينيا على الأقل منذ مساء أمس الأربعاء، بينهم أطفال.

وفي بيان، ذكرت الهيئة أن الاحتلال اعتقل أكثر من 180 فلسطينيا من الضفة منذ بدء الحملة العسكرية الأخيرة.

وكانت قوات الاحتلال بدأت قبل 9 أيام عملية واسعة شمال الضفة الغربية بذريعة تفكيك خلايا للمقاومة، ومنذ ذلك الوقت يتصدى لها مقاومون بالعبوات الناسفة والرصاص وأوقعوا عددا من جنودها قتلى وجرحى.