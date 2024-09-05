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أردوغان: نتنياهو يعرض المنطقة والعالم للخطر

5 سبتمبر 2024
أردوغان: نتنياهو يعرض المنطقة والعالم للخطر

وطنا اليوم_قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياسات حكومة نتنياهو تدفع المنطقة والعالم كله إلى الخطر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي : الأولوية الآن هي لوقف المجازر في قطاع غزة والتوصل لوقف إطلاق النار.

وقال أردوغان : إلقاء إسرائيل آلاف أطنان القنابل على غزة هو لإخضاع الشعب الفلسطيني بعد أن عجزت عن كسر إرادته.

وأضاف : إسرائيل أظهرت بقتلها المفاوض الذي تتفاوض معه العقيدة التي تحكم سياستها.

وتابع : نواصل مساعينا من أجل أن يحاكم المسؤولون الإسرائيليون على ارتكاب المجازر في غزة.

وقال أردوغان : إسرائيل تمنع وصول المساعدات لشعب غزة وهذه جريمة أخرى تضاف لسجل جرائمها.

وتابع : نتعاون مع مصر في كافة القطاعات ونواصل تعزيز العلاقات وأنا ممتن لرؤية ثمار هذا التعاون.

واردف : تناولنا في محادثاتنا قضايا المنطقة وحلها وأبرزها الوضع في غزة.

السيسي: نطالب بوقف إطلاق نار فوري في غزة

من جهته قال السيسي خلال ان الاجتماع الإستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين يأتي ضمن رغبة البلدين الصادقة لتعزيز التعاون.

وأضاف : ما تعيشه المنطقة من أزمات يؤكد أهمية التنسيق والتعاون بين مصر وتركيا.

وتابع السيسي : موقفا بلدينا متطابق بالدعوة لوقف فوري لإطلاق النار وتحقيق تطلع الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة.

وقال : ناقشت اليوم أهمية التعاون والتنسيق بين مصر وتركيا خاصة في مجال المساعدات الإنسانية.

وطالب السيسي بوقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة معبرا عن رفضه للتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية.

واردف : بحثنا الأوضاع الراهنة في السودان والقرن الأفريقي.


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