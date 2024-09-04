بني عامر: 10 احزاب ستفوز بالدائرة العامة و3 احزاب ستحصد نصف المقاعد

وطنا اليوم_توقع مدير عام مركز (الحياة – راصد) الدكتور عامر بني عامر، أن تصل 10 قوائم حزبية مترشحة على الدائرة العامة إلى قبة البرلمان في الانتخابات النيابية 2024 والمنتظرة يوم العاشر من ايلول الحالي.

وقال بني عامر خلال استضافته عبر راديو نون، إن توقعاته تشير إلى فوز 10 أحزاب فقط بمقاعد تحت القبة من أصل 38 حزبا عاملا في الأردن، فيما ستكون بقية الاحزاب خارج البرلمان بالنسبة للدائرة العامة.

وأضاف، أنه يتوقع أن يحصل 3 أحزاب على أكثر من نصف المقاعد المخصصة للدائرة العامة وعددها 41 مقعدا، بمجموع بين 22 و25 مقعدا، فيما تحصد 3 احزاب اخرى بين 10 إلى 12 مقعدا نيابيا.

وتوقع أن تتوزع بقية المقاعد على الاحزاب الاربعة المتبقية بشكل متناثر، أي أ يحصد احدها على مقعد فيما يحصد الثاني مقعدين وهكذا.

ورفض بني عامر كشف اسماء الاحزاب التي يتوقع لها الفوز بمقاعد الدائرة العامة في الانتخابات النيابية 2024 معتبرا ذلك قد يكون توجيها للناخبين وهو ما يرفضه شخصيا ويرفضه مركز راصد.

وعن مقاعد السيدات في المجلس النيابي الـ 20 أكد بني عامر أنها ستزيد حكما بحسب القانون الجديد الذي خصص 18 مقعدا للسيدات في الدوائر المحلية بواقع مقعد عن كل دائرة، وكذلك توقع فوز بين 6 -8 سيدات على الأقل في الدائرة العامة.

وتوقع أن يصل عدد السيدات في المجلس القادم إلى 30 سيدة وعلى الاقل 25 سيدة.