اقتصاديات النقل وسكك حديدالشيديةوغورالصافي

وطنا اليوم_د.مهندس عبد الفتاح طوقان

أفضل ما قامت به حكومة د.بشر الخصاونة في أيامها الأخيرة و هي تشرف علي الانتخابات النيابية ٢٠٢٤ هو التوقيع علي اتفاقية بقيمة ٢،٣ مليار دولار أمريكي لإنشاء سكك حديد تربط مناطق التعدين بميناء العقبة وهو المشروع الذي درسته في عام ١٩٩١ في بداية تولي المهندس علي سحيمات منصب وزارة النقل، وكنت قد تقدمت الي عطائه مع شركة المانية ” دويتش ريل” كانت قد نفذت الخط الحجازي لسكك الحديد وعاودت تقديم مقترح اخر مع شركة هندية ” انديا ريل” وكلاهما من اكبر الشركات في العالم في هذا المجال، وكانت لمسافة تبلغ ٥٠ كيلومتر ولم ير المشروع النجاح بسبب غياب التمويل.

ثم لحسن الحظ والمصادفة وبعد سنوات عده عملت مستشارا للشركة الألمانية ذاتها في مشروع تطوير سكك حديد أونتاريو في كندا ” اون إكسبرس”.

لا شك أن السكك الحديدية مهمة للأردن، وتساعد في نقل الحمولات الثقيلة ولمسافات بعيدة تفوق وسائل النقل الأخرى ، ولها أهمية اجتماعية حيث تساهم في إقامة مدن علي مسار الخط تؤدي الي نمو وازدهار المناطق؛لذلك ان أمكن استخدام بقية التمويل الذي كان بمبادرة من الملك عبد الله الثاني والشيخ محمد بن زايد وتعاون بينهما ان يستخدم ما تبقي من ٥،٥ مليار دولار في إقامة مزيد من خطوط الربط للسكك الحديدية و محطات حديثة تخدم الاقتصادوالبيئة السكانية وتؤمن وظائف عديده تعالج بها البطالة وتخفض من قيمتها .

سيؤثر تطوير الخط علي سعر النقل وعلى الطلب، لكن السعر المدفوع مقابل النقل ليس سوى جزء من إجمالي تكاليف التوزيع، وهو عامل أكثر أهمية يؤثر على الطلب من المنتجات الأردنية الصناعية.

لقد افترض الاقتصاديون في كثير من الأحيان أن الطلب على الشحن سوف ينمو بما يتماشى مع الناتج القومي الإجمالي وهذا صحيح ولكن لفترات قصيرة. مطلوب وزراء نقل لديهم الإلمام ليس فقط بالتقنيات الهندسية ولكن باقتصاديات النقل ودورها في خدمة الناتج المحلي وإبراز دور الأردن كمنسقة تجارية “عبر الأردن” هو شعارها وأيقونتها لمستقبل زاهر ومشرق.

إن التغيرات في أنماط استخدام الأراضي، خاصة في مناطق الضواحي الملاصقة للخط الحديدي، والتحرك ليس فقط نحو القرى السياحية في منطقة البحر الميت اذا ما اضيف خط ركاب أيضا،ولكن مهم بمكان نحو الصناعات الخفيفة في مناطق يجب ان تحدد وتكون محظورة على طول الطريق الشرياني الصحراوي من عمان إلى العقبةو من ضمنها الخط المذكور في الاتفاقية، وبلا اأدنى شك ستؤثر على الطلب للوصول بشكل أسرع من وإلى مواقع البوتاس الفوسفات ويمكن إضافة صناعات ومناطق أحرى عند دراسة الجدوى الاقتصادية .

ومن المتوقع أن يساعد هذا الخط الصناعي من السكك الحديدية على زيادة صادرات الحمولة من خلال المزيد من رحلات المركبات والتي تحتاج الي دراسة وتصاميم مناسبه لنوعية لنقل وعرض السكك الحديدية والتي مفترض ان تكون بسرعات عاليه ويتم استخدام الكهرباء. ومع تزايد الطلب العالمي على السفر بالقطارات عالية السرعة فالأفضل ان تمم دراسات عن إمكانية اضافة خط لرحلات فاخرة او إضافة مركبات خاصة بالركاب وبالتالي لا يحصر الخط بالصناعات. وهو استثمار جيد في البنية التحتية حيث نتطلع يوما الربط مع الدول المجاورة ومع الخط الصيني المقترح الواصل الي أوروبا.

وستعمل هذه السكة الحديدية الصناعية الجديدة على تغيير مصفوفة الوجهة الأصلية للمستودعات وفصل المساكن عن الصناعة وتطوير المناطق المجاورة.

النقل في الأردن، يعتمد على النقل البري في الغالب على الطرق التي تمثل حوالي ٨٨٪ من إجمالي عدد الكيلومترات، وتمثل السكك الحديدية أقل من ٢٪ والبحري بنسبة ١٠٪ تقريبًا. إنجلترا تعتمدالنقل بالسكك الحديدية بنسبة ٨٪، وألمانيا ٢٩٪ من المليار طن/كيلومتر بواسطة السكك الحديدية.

ربما يكون هذا مهمًا جدًا للحكومة الأردنية عند النظر في تآكل شبكة الطرق التي يبلغ طولها ستة آلاف كيلومتر وعند اتخاذ قرار نوعية السكة الحديد.

يجب دراسة سبل وكيفية تطوير وتجديد الخط الحالي لسكك حديد الشيدية بشكل جيد للحصول على درجة من اليقين حول الدور المستقبلي للأردن كتجارة وسطى في المنطقة والتشغيل الفارغ عند عودةالرحلات على الطرق والسكة الحديدية وكيف يؤثر ذلك على الحمولة المحدودة على الشاحنات واقتصاديات النقل.

لا نريد إضافة ربح لقطاع على حساب قطاع اخر، لان في النهاية اقتصاديات النقل مفترض ان تكون شمولية وهي بالأساس جزء مهم من دخل الدولة بالتالي الدراسة المتأنية الجادة والعلمية من قبل خبراء وربطها بدراسةاقتصادية بوجودالرؤية الثاقبة واختيار أنواع السكك والمواد المستخدمة هم مفتاح النقل الناجح وفرصة كبيرة لأردن يجب الا تهدر و ان يكون هناك حساب بنكي خاص لهذا القرض( ASCROW Account) مخصص فقط للصرف على المشروع

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