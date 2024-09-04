الأردن يستضيف مؤتمر مكافحة الطائرات بدون طيار 2025

وطنا اليوم:أعلن المركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي) عن شراكة استراتيجية مع (SAE Media Group) لاستضافة مؤتمر مكافحة الطائرات بدون طيار في الشرق الأوسط وإفريقيا C-UAS) 2025)، المقرر عقده في الفترة من 1 إلى 2 تموز 2025 في عمان – الأردن.

هذا الحدث الرائد سيكون أول مؤتمر من نوعه في المنطقة ويركز على المشهد المتطور بسرعة لمكافحة الطائرات بدون طيار في الشرق الأوسط وإفريقيا.

سيجمع هذا المؤتمر بين المسؤولين الحكوميين والعسكريين ومصنعي ومبتكري التكنولوجيا لمناقشة المواضيع الرئيسية المتعلقة بمكافحة الطائرات بدون طيار في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وسيتضمن الحدث ندوات ونقاشات يقودها خبراء مختصون في هذا المجال وجلسات حوارية تسلط الضوء على أحدث التطورات والتقنيات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة الطائرات بدون طيار في المنطقة.

ومع استمرار تطور تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، تتزايد التهديدات التي تشكلها الأنظمة غير المأهولة. وتواجه منطقتا الشرق الأوسط وإفريقيا تحديات عسكرية وأمنية فريدة من نوعها نتيجة لتطور الطائرات بدون طيار، مما يستدعي حلولاً متخصصة لمكافحة الطائرات بدون طيار.

في السنوات الأخيرة، شهدت منطقتا الشرق الأوسط وإفريقيا زيادة كبيرة في استخدام الطائرات بدون طيار لأغراض عدائية، وخاصة في النزاعات المستمرة في الشرق الأوسط والبحر الأحمر.

وقد زاد هذا التوجه بسبب الحاجة إلى حلول متقدمة لمكافحة الطائرات بدون طيار لحماية البنية التحتية الحيوية، وممرات التجارة والقواتوالحدودوالسلامة العامة.

وتأتي اهمية المؤتمر المزمع اقامته في الاردنمنقرب المملكةمن التطورات الجارية في الشرق الأوسطحيث تسعى الشراكة بين جودبي SAE Media Groupإلى تقديم الخبرات والرؤى لمجتمع مكافحة الطائرات بدون طيار في الشرق الأوسط وإفريقيا وحول العالم، لمواجهة الحاجة الملحة إلى حلول تعاونية.

وقال المهندس راتب أبو الراغب، رئيس دائرة المبيعات واستراتيجية الأعمال في جودبي: “لقد أسسنا هذه الشراكة مع SAE Media Group، التي تتخصص في تنظيم مؤتمر مكافحة الطائرات بدون طيارC-UAS) ) في أوروبا وأمريكا، لاستضافة المؤتمر في الاردن ليركز على الشرق الأوسط وإفريقيا. هدفنا هو جمع الخبراء والمتخصصين وصناع القرار في مجال أنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار تحت سقف واحد لتبادل الخبرات والمعرفة، ولتسهيل التواصل ومناقشة التحديات والحلول المتاحة من الشركات المختصة. كما سيتيح هذا الحدث فرصة فريدة ومنصة للشركات لعرض هذه الحلول.واضاف انه خلال الحدث، ستتم النقاشات على مستويات استراتيجيةوسيتم تبادل التجارب من دول مختلفة لضمان أن يحصل الحاضرون على أقصى استفادة من هذا التجمع”.

من جهته، قال مايلز ديكسون، مدير عام SAE Media Group: “يسعدنا أن نتعاون مع المركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي) لتقديم الحدث الرئيسي لمكافحة الطائرات بدون طيار في الشرق الأوسط وإفريقيا. وباعتبارنا الجهة الرائدة في تنظيم المؤتمرات في السوق العالمية لمكافحة الطائرات بدون طيار، فإنه من الطبيعي أن نتعاون مع المؤسسة الأردنية الرائدة المكرسة لتطوير تكنولوجيا الدفاع والأمن للقوات المسلحة الأردنية”. وأضاف “سيتيح هذا اللقاء الفريد لللاعبين الإقليميين الرئيسيين الاجتماع ومشاركة أحدث الاستراتيجيات والتقنيات لمواجهة التهديدات المستمرة للطائرات بدون طيار.