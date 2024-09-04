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رئيس الأركان يزور الأجنحة المشاركة في معرض سوفكس 2024

4 سبتمبر 2024
رئيس الأركان يزور الأجنحة المشاركة في معرض سوفكس 2024

وطنا اليوم:زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأربعاء، الأجنحة المشاركة في المعرض، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة (سوفكس 2024).
واطلع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، على المعروضات من أجهزة ومعدات وأسلحة وطائرات مسيرة التي ضمتها هذه الأجنحة، كما استمع إلى شروحات قدمها المشاركون في المعرض من مختلف الدول الشقيقة والصديقة.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أن المعرض العسكري الدولي يعد فرصة مهمة ومميزة للالتقاء واستعراض أبرز التقنيات لتتمكن الجيوش من الاستفادة منها لتوظيفها داخل صنوفها وتشكيلاتها، بهدف زيادة قدرتها الدفاعية والأمنية في تجاوز التحديات التي تواجهها.
كما التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة عدداً من الوفود الرسمية الزائرة للمعرض، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما ينعكس إيجاباً على القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الأردنية.
يشار إلى أن “سوفكس 2024″، يعقد تحت عنوان “التعاون والتلاقي لتوطيد الأمن العالمي”، بحلته الثانية لمعرض “لافيتيت” للطائرات المسيّرة، كونها تلعب دوراً محورياً في العمليات الخاصة بمهام الاستطلاع والمراقبة وتقليل المخاطر البشرية.


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