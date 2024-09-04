اتحاد كرة القدم يمنح 700 تذكرة مجانية لجماهير الكويت

وطنا اليوم:أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأربعاء، أنه اتفق مع نظيره الكويتي على منح الجماهير الكويتية 700 تذكرة بشكل مجاني لمواجهة منتخب “النشامى” مع الكويت في افتتاح مشوارهما في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويحتضن ملعب عمّان الدولي، لقاء المنتخبين مساء الخميس المقبل في مباراة الذهاب ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وخصص للجماهير الكويتية 8% من سعة الملعب في عمّان، أي ما يعادل ألف تذكرة من بينها 700 بشكل مجاني، وفق ما أفاد الاتحاد الذي قال، إن بعضا من التذاكر المخصصة للجماهير الكويتية البالغ سعر الواحدة منها 20 دينارا بيعت.

وقال الاتحاد، إن الاتفاق يتضمن في المقابل منح الجماهير الأردنية 700 تذكرة مجانية في مباراة الإياب في الكويت.

وأوضح أنه قدم كافة التسهيلات في إجراءات الدخول إلى الأردن للمنتخب الكويتي ولجماهيره، بالإضافة إلى التنقلات والدعم اللوجستي.

والثلاثاء، أعلن الاتحاد الأردني نفاد تذاكر المباراة بالنسبة للجماهير الأردنية.

وفي وقت سابق الأربعاء، عقد المدرب المغربي للمنتخب الوطني، جمال سلامي، مؤتمرا صحفيا، يسبق مواجهة الكويت.

قال سلامي الذي عين خلفا لمواطنه الحسين عموتة، إن “لاعبي النشامى جاهزون لمباراة الكويت”.

وتضم قائمة “النشامى” النهائية التي أعلنها المدرب المغربي جمال سلامي، 26 لاعبا وهم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبدالله الفاخوري، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، عبدالله نصيب، سعد الروسان، يزن العرب، محمد أبو النادي، سالم العجالين، حسام أبو ذهب.

إضافة إلى إبراهيم سعادة، نور الروابدة، نزار الرشدان، رجائي عايد، محمود شوكت، يوسف أبو جلبوش، محمود مرضي، علي علوان، موسى التعمري، عبدالله العطار، رزق بني هاني، ويزن النعيمات، إلى جانب عارف الحاج الذي حل بديلا للاعب محمد أبو زريق، بعد أن وصل لتجمع المنتخب مصابا بتمزق بالعضلة الخلفية.

والمنتخب الوطني حل في المجموعة الثانية لتصفيات الدور الثالث والحاسم من كأس العالم 2026، إلى جانب كوريا الجنوبية، العراق، عُمان، فلسطين، والكويت.

وبحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.