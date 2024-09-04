الملك يؤكد الحرص على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين الأردن والإمارات

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وتناول الاجتماع المشاريع الاستراتيجية بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأبرزها مشروع سكة الحديد، الهادف لربط مناطق التعدين ومناجم الفوسفات والبوتاس مع ميناء العقبة، ومن المتوقع أن يبدأ العمل بإنشاء البنية التحتية له عام 2026.

ووقعت حكومتا البلدين، اليوم، مذكرات تفاهم لمشروع سكة الحديد.

ويستهدف المشروع توفير فرص عمل، وتعزيز مكانة ميناء العقبة، بما يسهم في تحفيز القطاع الصناعي وتعزيز النمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن تبلغ كلفة المشروع، الممول باستثمار إماراتي (شركة الاتحاد للقطارات)، حوالي 3ر2 مليار دولار.

وأكد جلالة الملك الحرص على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين وأهمية الصندوق الاستثماري في الأردن، الذي أسسته شركة أبوظبي القابضة، في تنفيذ استثمارات جديدة في قطاعات اقتصادية مثل النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، وتسريع العمل في المشاريع قيد الإنشاء.

وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ورئيس جهاز الإمارات للمحاسبة حميد أبوشبص.