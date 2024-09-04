بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

ولي العهد يزور مديرية شرطة العقبة

4 سبتمبر 2024
ولي العهد يزور مديرية شرطة العقبة

وطنا اليوم:أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أهمية دور مرتبات مديرية الأمن العام في تعزيز الأمن بالمواقع السياحية والحفاظ على البيئة بمحافظة العقبة وفي مختلف محافظات المملكة.
واطلع سمو ولي العهد خلال زيارته لمديرية شرطة محافظة العقبة، اليوم الأربعاء، على الجهود المبذولة لتعزيز الأمن وخدمة المواطنين والسياح.
واستمع سموه، بحضور مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، إلى إيجازين قدمهما مديرا إدارة الشرطة السياحية، والإدارة الملكية لحماية البيئة حول مهام الإدارتين، وخططهما للارتقاء بالواقع السياحي والبيئي في العقبة، وسائر المحافظات.
كما اطلع سمو ولي العهد، خلال جولة، على أهم الآليات والمعدات التي أدخلت حديثا للعمل لدى الإدارتين، ضمن مرحلة التحديث والتطوير التي أطلقتها مديرية الأمن العام.
وأشاد سموه بجهود منتسبي الأمن العام في توفير الأمن بمفهومه الشامل، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات، بما يعزز أمن المجتمع واستقراره، ويدعم مسيرة التنمية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:10

حيوانات النمس تنقلب على اليابان وتخالف الاتفاق.. وطوكيو تعدمها

11:06

الكهرباء الوطنية توقع عقد إيجار لباخرة تخزين عائمة ينتهي بالتملك لتعزيز أمن الطاقة في الأردن

10:56

الناصر : موظف القطاع العام يتعين عليه أخذ تصريح للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي

10:37

البنك المركزي : الاحتياطيات الإجنبية تسجل رقما قياسيا جديدا

10:32

أكثر من 4 مليون زائر للأردن منذ بداية العام الحالي

10:21

الأردن وروسيا يناقشان إلغاء نظام التأشيرات السياحية

10:07

طالبة أردنية تعرض مشروع نظارة ذكية لخدمة المكفوفين في سوفكس

10:04

وفيات الخميس 5-9-2024

09:45

سوفكس يرفع نسبة إشغال الفندق في العقبة لـ 100%

09:35

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بالمزاد بقيمة 200 مليون دينار

09:33

خبراء اقتصاديون يرحبون بمشروع السكك الحديد

09:28

اقتصاديات النقل وسكك حديدالشيدية وغورالصافي

وفيات
وفيات الخميس 5-9-2024وفيات الأربعاء 4-9-2024وفيات الأحد 1-9-2024الدكتور صلاح السلمان في ذمة اللهوفيات الجمعة 30-8-2024