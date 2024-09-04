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الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأميرة لطيفة بنت عبدالعزيز

4 سبتمبر 2024
الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأميرة لطيفة بنت عبدالعزيز

وطنا اليوم:بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة المغفور لها، بإذن الله، سمو الأميرة لطيفة بنت عبدالعزيز آل سعود.
وعبر جلالته في البرقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.


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