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الأردن وتونس يؤكدان ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان على غزة والضفة الغربية

4 سبتمبر 2024
الأردن وتونس يؤكدان ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان على غزة والضفة الغربية

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية في الجمهورية التونسية محمد علي النفطي، هنأه خلاله بتوليه مسؤولياته الجديدة، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
كما بحث الوزيران خلال الاتصال جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية المحتلة.
وأكد الوزيران ضرورة تكاتف كل الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي والكارثة الإنسانية التي يسببها.
كما أكد الصفدي والنفطي ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وعلى ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وشدد الصفدي على أن حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية أولوية لجلالة الملك عبدالله الثاني، الوصي على هذه المقدسات، يكرس كل إمكانات المملكة لها.
وأكد الوزيران عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، والحرص على تطويرها في مختلف المجالات.
واتفقا على اللقاء على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي سيلتئم في القاهرة بعد أيام.


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