الأسواق الحرة الأردنية قريبا في محطة السفن السياحية في العقبة وتواجد فاعل في المنطقة

وطنا اليوم_اكد المهندس هيثم المجالي ان العقبة اليوم وبفضل الرؤية والتوجيهات الملكية السامية وترجمة للإشراف والمتابعة المباشرة لسمو ولي العهد في الارتقاء بكافة مجالات التنمية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .. تشهد حالة لافتة من التطوير في مجالات الاستثمار والعمل في شتى القطاعات مشيراً إلى ان النجاح الكبير لمعرض سوفكس العالمي على ارض المعارض الدولية في العقبة بمشاركة دولية رفيعة وواسعة هو صور من صور هذه النهضة والتي تعكس ثقة واحتراماً دوليا لجلالة الملك واهتماما في العقبة .

وعلى هامش المشاركة في أعمال المعرض وفي اطار السياسة التي تنهجها شركة الأسواق الحرة الأردنية للاستفادة من كافة الفرص الاستثمارية المتاحة والتواجد الفاعل في مدينة العقبة التي تشهد تطوراً لافتاً على مختلف الصعد قام الرئيس التنفيذي للاسواق الحره الاردنيه المهندس هيثم المجالي و عضو مجلس الاداره السيد محمود المعايطه بزياره محطه العقبه للسفن البحريه والسياحية التابعه الى مرسى زايد حيث حيث تم البحث في امكانية التواجد الفاعل للاسواق الحرة الأردنية في المحطة وتم التوصل إلى اتفاق مبدأي لمنح الأسواق الحرة الأردنية موقعاً مميزاً لخدمه ركاب السفن البحريه السياحيه الكبرى التي يسافر عبرها وصولا ومغادرة مئات الالاف من الزوار من مختلف دول العالم ، على ان يتم استكمال الاجراءات والموافقات الرسميه خلال الايام القليلة القادمة .

ويوفر هذا المشروع ايرادات اضافيه لشركة الاسواق كما اكد المهندس هيثم المجالي مشيراً إلى ان ذلك يتوافق وينسجم مع استراتيجيه وخدمات الشركه في التوسع في اي نقاط حدوديه بريه وبحرية يتم انشائها لخدمة المسافرين بالاتجاهين بأرفع مستويات الخدمة .

وتتواجد الأسواق الحرة في المعابر البريه والبحرية المختلفة وتشهد تطورا مستمرا في الخدمات والبضائع والإمكانات المقدمة لزوار الاردن وابناءه.

وتفقد الرئيس التنفيذي للشركة هيثم المجالي يرافقه عضو مجلس الاداره محمود المعايطة مجمع النافوره السياحي التجاري الذي يعود للأسواق الحرة كاستثمار ناجح وسط مدينة العقبة ، واكد مسؤولوا المجمع ان مجمع النافورة اصبح اليوم مقصداً تسوقياً وترفيهيا لزوار العقبة وابناء المدينة ونقطة جذب استثماري هامة ما سيدل بامكانية التوسع وتطوير هذا المشروع الحيوي في المدينة .