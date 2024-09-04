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جت وسوفكس يوقعان اتفاقية شراكة لوجستية

4 سبتمبر 2024
جت وسوفكس يوقعان اتفاقية شراكة لوجستية

وطنا اليوم_وقعت شركة النقليات السياحية الأردنية مالك العلامة التجارية “جت” وشركة معرض العمليات العسكرية سوفكس اتفاقية شراكة استراتيجية لخدمة متطلبات سوفكس في معارضها التي تنظمها محليا باعتبار “جت” احد ابرز مقدمي الخدمات اللوجستية وتنظيم المعارض والنقل المتخصص ونقل رجال الأعمال وخدمات ليموزين بالاضافة لخدمة البريد.

 

ووقعت الاتفاقية على هامش معرض العمليات العسكرية سوفكس ٢٠٢٤ في نسخته الرابعة عشر المنعقد على ارض المعارض في العقبة حيث وقع الاتفاقية كل من الدكتور خالد ذيب اللحام الرئيس التنفيذي لشركة جت والسيد احمد الطويل المدير التنفيذي لشركة معرض العمليات العسكرية سوفكس.

واكد اللحام ان اتفاقية الشراكة مع سوفكس هي في ضمان انجاح تكاملية الخدمات اللوجستية بأعلى مهنية واحترافية وبما تملكه كلى العلامتين “جت” و “سوفكس” من خبرة طويلة في ضمان انجاح متطلبات هذا المستوى من المعارض الدولية وانعكاس النجاح على سمعة المنطقة والمعرض ككل.

 

وبدوره اكد الطويل ان ما حققته سوفكس من تمثيل وحضور دولي متقدم يستوجب الالتزام بأعلى مستويات الخدمة والمكانة التي يمثلها القائمون على المعرض ولتبقى الأردن فيما تنظم حقيقة الاختيار الاول للجهات العارضة كمشاركين وزوار لما تملكه الأردن من مكانة متقدمة في الساحة العالمية بمختلف القطاعات وأبرزها ما يحققه سوفكس من منصة تمثل اكبر معرض عسكري هام في الاختيار والتمثيل مما يستوجب الاختيار الأمثل لشركاء النجاح.

 

ويشار إلى ان “جت” تحتفل هذا الشهر بمرور ستين عاما على الانطلاق بخدمات عالية الجودة ابرزها النقل السياحي والنقل العام المتخصص والنقل الدولي برفاهية ودقة تعتبر الاولى اردنيا في مجال عملها.


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