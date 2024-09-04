افتتاح “مختبر المركز الأردني للمعينات السمعية” في عمان الأهلية

وطنا اليوم:افتتح رئيس جامعة عمان الأهلية الاستاذ الدكتور ساري حمدان، برفقة الشيخة حيات آل خليفة عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية العربية ورئيس الاتحاد البحريني لكرة الطاولة، المقر الدائم لـ “مختبر المركز الأردني للمعينات السمعية” للسمع والنطق داخل مركز جامعة عمان الأهلية ، بحضور السيد فادي الصايغ المدير العام للمركز الأردني للسمعيات والسيد فرحان الصايغ المدير التنفيذي للمركز.

كما كان في مقدمة الحضورمن الجامعة عميد كلية العلوم الطبية المساندة والقائم بأعمال عميد كلية الصيدلة الأستاذ الدكتور غالب عريقات ونوابه ورؤساء اقسام كلية العلوم الطبية المساندة ورئيس قسم السمع والنطق ومدير مركز الجامعة للسمع والنطق الدكتور فادي السويطي وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في القسم وعدد من طلاب برامج البكالوريوس والماجستير في علوم النطق وعلوم السمع.

ويذكر ان المختبر الجديد يوفر تدريباً متقدماً للطلاب في وصف وبرمجة السماعات الطبية، ويُعدّ من أبرز المراكز في الأردن والمنطقة، حيث يتعاون مع شركة GN الدنماركية وما يتبعها من شركات مثل Beltone و Resound و Intertone.

ذلك الى جانب توقيع الجامعة مؤخراً اتفاقية تعاون رسمية مع المركز الأردني للسمعيات لتأسيس أطر عمل إكلينيكية ومخبرية وبحثية مشتركة، مما يعزز جهود الجامعة في تقديم أعلى مستويات التدريب الإكلينيكي لطلابها.

وتُعتبر جامعة عمان الأهلية بذلك أول جامعة في المنطقة توفر هذا النوع من التدريب المتخصص.