الترخيص المتنقل للمركبات في إربد غدا

وطنا اليوم:تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات يوم غد الخميس، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل بمدينة اربد، ضمن المبادرة الابتكارية “بنوصلك”.

ووفق البرنامج ستتواجد عربة الترخيص المتنقلة غدا داخل مدينة الحسن للشباب، من الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين و مركباتهم في مدينة إربد.

وتتضمن الخدمة إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم.