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فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد وعجلون غدا

4 سبتمبر 2024
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد وعجلون غدا

وطنا اليوم:هرباء إربد عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظتي إربد وعجلون يوم غد الخميس، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.
وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن الفصل سيشمل بمحافظة إربد مناطق: شرق المدينة الصناعية، وقرب مسجد الملاح، قرب مسجد حسن التل، وحكما – طريق مرو وحي العاصم وحريما، وستكون مدة الفصل فيها من 9:30 صباحا ولغاية 3 عصرا.
كما يشمل الفصل مناطق: شارع الثلاثين جنوب مدرسة طبريا، وشارع عمر المختار، ومنطقة الهاشمية، وحي الملعب، وشارع يوسف ابو سالم، ومنطقة الروضة، وحي الأندلس، من 8 صباحا ولغاية 3 عصرا، إضافة إلى مناطق حبراص وكفرسوم جنوب البلد واشرفية كفر سوم من 9:30 صباحا لغاية 5 عصرا.
وأشارت الشركة إلى أن فصل التيار الكهربائي المبرمج سيشمل بمحافظة عجلون مناطق: حلاوة طريق عجلون، والهاشمية، ودير الصمادية، وستكون مدته من 9:30 صباحا لغاية 5 عصرا.


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