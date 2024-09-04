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الحكومة تُصدر أول دفعة من الموافقات على أنظمة الطاقة المتجددة

4 سبتمبر 2024
الحكومة تُصدر أول دفعة من الموافقات على أنظمة الطاقة المتجددة

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة إنه عقد اليوم في مبنى الهيئة أول اجتماع للجنة الموافقات لمشاريع الطاقة المتجددة المشكّلة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركة الكهرباء الوطنية وشركات توزيع الكهرباء الثلاث، لدراسة قبول مجموعة من الطلبات المقدمة لتركيب وربط أنظمة الطاقة المتجددة لدى شركات التوزيع حيث أصدرت 200 موافقة لعدة قطاعات منها القطاع المنزلي والطلبات المقدمة من المصابين العسكريين للاستفادة من هذه الأنظمة.
وبيّن السعايدة بأنه تمّ المباشرة بدراسة الطلبات المقدمة من كافة أنحاء المملكة بعد مراجعتها وتحليلها والتأكد من استيفائها للمتطلبات اللازمة، كما شددّ على ضرورة استكمال هذه اللقاءات لإنهاء جميع الطلبات المقدمة لشركات توزيع الكهرباء من تاريخ 1 حزيران، لضمان تحقيق العدالة في منح الموافقات للراغبين بالاستفادة من هذه الأنظمة.
وأوضح السعايدة، أن القرار يأتي تلبية للطلبات المتزايدة من المواطنين والشركات لتركيب أنظمة طاقة متجددة تخدم احتياجاتهم، وبالتزامن مع صدور القانون المعدّل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (12) لسنة 2024 وقرار اعتماد نظام ربط منشآت مصادر الطَّاقة المتجدِّدة على النِّظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة وترشيد استهلاك الطَّاقة .


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