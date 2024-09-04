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عطاء حكومي لشراء 120 ألف طن قمح

4 سبتمبر 2024
عطاء حكومي لشراء 120 ألف طن قمح

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الأربعاء عن طرح عطاء لشراء كمية 100- 120 ألف طن قمح.
ودعت الوزارة في بيان، الراغبين بالاشتراك في العطاء، الى مراجعة قسم العطاءات بالوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، علما بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 12 أيلول الحالي.
واشترطت الوزارة إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.


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